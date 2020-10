Vincent Labrune ne s'en cache pas : il est " inquiet " de la situation qui se dresse après le non-versement de l'échéance de Mediapro. " Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond ", affirme Vincent Labrune au quotidien sportif, dans sa première interview depuis son élection le 10 septembre à la présidence de la Ligue. Le groupe sino-espagnol Mediapro, détenteur de l'essentiel des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024, n'a pas honoré le 5 octobre une échéance d'un montant estimé par L'Equipe à 172 millions d'euros.

Son patron Jaume Roures a dit dans la foulée qu'il souhaitait renégocier le montant du contrat, de plus de 800 millions d'euros par an, qui lui permet de diffuser la plupart des matches sur sa chaîne, Téléfoot. "Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu'elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d'une première échéance qui a été annoncée à grand renfort de communication pour "crédibiliser" le projet Téléfoot et sa pérennité... A minima, on dira que cela entache la relation de confiance !", tacle en retour Vincent Labrune dans L'Equipe.