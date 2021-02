Souvent pointée du doigt pour ses résultats européens, la Ligue 1 sait se montrer très efficace en matière de transferts. D'après une enquête réalisée par l’Observatoire du football CIES, qui a pris en compte les cinq plus grands championnats européens, trois clubs français se trouvent sur le podium des plus-values réalisées lors des dix derniers mercatos : Lille (+ 235 millions d'euros), Monaco (+ 202 millions d'euros) et l'OL (+ 167 millions d'euros).

Lors des précédents marchés des transferts, le club entraîné par Christophe Galtier a su très bien vendre : Nicolas Pépé (vendu 80 millions à Arsenal en 2019) et Victor Osimhen (vendu 81 millions à Naples en 2020). Si l'ASM profite notamment de ses ventes de Kylian Mbappé (180 millions), Tiémoué Bakayoko (40 millions) ou Thomas Lemar (70 millions), l'Olympique Lyonnais a effectué des records à ce niveau lors des quatre dernières années : Alexandre Lacazette (60 millions à Arsenal), Ferland Mendy (48 millions au Real Madrid) et Corentin Tolisso (41 millions au Bayern Munich). Dans la case achats, ces trois clubs français se sont montrés plutôt sages et ont fait davantage confiance à des jeunes joueurs achetés à bas prix.