LIGUE 1 - Révélée il y a quelques semaines, la piste M’Baye Niang à l’OM pourrait prochainement faire son retour au premier plan dans ce mercato estival. Selon les informations de La Provence, l’attaquant sénégalais du Stade Rennais ferait toujours l’objet d’une cour assidue de la part des dirigeants marseillais.

L’OM est décidément sur tous les fronts en ce début de mercato. Après avoir accueilli Pape Gueye pour renforcer son entrejeu et approché concrètement le défenseur du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (le BVB est d’ailleurs enclin à céder son joueur si toutes les conditions sont réunies), les Phocéens auraient réactivé la piste menant à M’Baye Niang pour renforcer leur ligne offensive. En stand-by depuis plusieurs semaines, le dossier pourrait très prochainement prendre un nouveau virage selon La Provence.

Invité de l’émission Team Duga sur RMC Sport la semaine dernière, Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais ne serait d’ailleurs pas fermé à l’idée de se séparer du buteur sénégalais. A condition que tout le monde y trouve son compte. "Il faut noter aussi que le joueur à de l’ambition, peut-être envie d’aller jouer ailleurs. Après c’est sur qu’il faudra qu’il y ait des discussions, il est sous contrat avec le Stade Rennais donc je pense qu’on verra tranquillement comment ça va se passer, la préparation et le mercato pour lui. Je n’ai jamais eu Jacques-Henri Eyraud au téléphone."

En manque de liquidités, l’Olympique de Marseille doit pourtant recruter malin et à moindre frais pour se renforcer. Les Olympiens devront donc vendre avant de pouvoir espérer arracher l’ancien joueur de Caen, de Montpellier ou encore du Milan AC. Et Rennes n’est pas prêt à faire le moindre cadeau à son homologue marseillais concernant son joueur (36 matches, 15 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière). En effet, les pensionnaires du Roazhon Park attendent une somme comprise entre 18 et 25 millions d’euros pour céder M’Baye Niang.

Comme le précise le quotidien régional provençal, il ne fait presque aucun doute que l’on se dirige vers un long feuilleton. Une "série" de la même trempe que le dossier Valentin Rongier, il y a un an.

