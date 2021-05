Totalement fou. Difficile de décrire autrement le choc de la 35e journée entre Monaco et Lyon à Louis-II, qui s’est soldé par la victoire de l’OL (2-3) dans une ambiance électrique, après un match à rebondissement. Menés au score avant de revenir par Memphis Depay, les Lyonnais ont fini à dix contre onze et l’ont emporté grâce au premier but de la carrière de Ryan Cherki en Ligue 1. Les Rhodaniens reviennent à un point de Monaco, troisième, à trois journées de la fin.

