Mandanda ne cache pas ses ambitions : "Ma volonté est de rester encore longtemps à l'OM"

LIGUE 1 - Alors que son contrat avec l'Olympique de Marseille se termine en juin 2021, Steve Mandanda, auteur d'une belle saison 2019-2020, a rappelé clairement qu'il souhaiter jouer "encore longtemps" avec le club olympien.

La question de l'avenir de Steve Mandanda à l'OM se pose à un an de la fin de son contrat. Le gardien de but de 35 ans, qui a été remis en selle la saison dernière avec l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc olympien, aimerait lui poursuivre l'aventure avec le club qu'il avait rejoint à l'été 2007. Avant de devenir treize ans plus tard, le recordman du nombre de matches disputés sous le maillot olympien, soit 549 rencontres toutes compétitions confondues. "Les discussions avec Jacques-Henri Eyraud ? C'est entre nous. Mais je le répète, c'est ma volonté, de rester encore longtemps ici", a souligné le champion du monde 2018 à L'Equipe.

"Je suis très attaché au club. Je suis le joueur qui a disputé le plus de matches dans l'histoire de l'OM. Ce n'est pas rien, quand on sait la difficulté d'y durer. J'aime le club, j'aime la ville, j'aime tout ce qui se passe autour. Ma volonté, bien sûr, c'est de finir ici mais je ne suis pas le seul à décider", a renchéri l'ancien gardien de but du Havre et de Crystal Palace, qui a également confié avoir songé à arrêter sa carrière, si sa saison dernière avait été aussi compliquée que l'exercice 2018-2019.

"Si j'avais refait une saison comme la précédente, ç'aurait été certainement le moment d'arrêter, a-t-il confié. Je savais au fond de moi que j'allais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. On ne sait jamais si cela va fonctionner mais si on s'est donné les moyens de réussir, il n'y a aucun regret à avoir." Alors qu'il se prépare à disputer sa septième campagne de Ligue des champions avec l'OM, Steve Mandanda sait ce qu'il lui reste à faire pour espérer prolonger l'aventure avec son club de toujours.

