Les vidéos postées sur les réseaux sociaux sont impressionnantes. On y voit des arbres prendre feu après un jet de fumigènes et des tags "Eyraud dégage". Quelques supporters sont parvenus à pénétrer dans l'enceinte et des dégâts ont été constatés à l'intérieur même de La Commanderie. Selon RTL, ils ont ouvert la valise d'André Villas-Boas alors que, dehors, le bus du club a été caillassé.