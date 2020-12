"Je pense qu'on va le laisser 'à la maison', on ne peut pas prendre trop de risques". Thomas Tuchel l'a annoncé vendredi : Marco Verratti sera ménagé pour le déplacement à Montpellier samedi. Il doit "continuer son travail, pour gagner plus de capacité et pour être un joueur-clé pour nous mardi", face au Basaksehir Istanbul, dernier match de la phase de groupes de C1 où le PSG a besoin d'un nul pour s'assurer de jouer les huitièmes de finale. Blessé à un genou début octobre avec la sélection italienne, Verratti est entré en fin de match contre Bordeaux (2-2) samedi et a dû sortir à la 78e mercredi contre Manchester United (3-1), pris de crampes.