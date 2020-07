LIGUE 1 - Même si Frank McCourt répète que l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre, Mohamed Ayachi Ajroudi s'est dit "confiant" quant au rachat du deuxième de L1, mercredi dans un entretien accordé à L'Equipe.

Mohamed Ayachi Ajroudi persiste et signe. Il est toujours candidat au rachat de l'Olympique de Marseille et l'a de nouveau affirmé mercredi à L'Equipe. "On a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça, a assuré l'homme d'affaires franco-tunisien. Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C'est tout. C'est un plaisir de faire des affaires dans le sport."

"Aucune offre, aucun contact, aucune discussion"

Quant à ses premiers contacts avec Mourad Boudjellal, qui pourrait devenir président de l'OM en cas de rachat, ils remonteraient à un an, selon Mohamed Ayachi Ajroudi. "C'était dans le cadre d'un événement sportif. On n'a pas parlé de l'OM lors de notre première rencontre. Je ne me souviens plus de la première fois qu'on a parlé de l'OM avec lui", a-t-il confié, alors que le quotidien sportif a intérrogé mercredi plusieurs témoins connaissant l'homme d'affaires franco-tunisien et révélé les propos que Gérard Depardieu aurait tenus à Basile Boli. Le célèbre acteur l'aurait ainsi présenté comme "un personnage peu fiable, incapable de tenir ses promesses".

Depuis un mois, le clan Frank McCourt, à la tête de l'OM depuis fin 2016, ne cesse de répéter que le club phocéen n'est pas à vendre. Une porte-parole du businessman américain l'a encore rappelé mercredi dans L'Equipe : "Il n'y a aucune offre, aucun contact, aucune discussion de quelque nature. Le club n'est pas à vendre, il faudrait maintenant que la plaisanterie cesse. Cela ressemble à une campagne de déstabilisation", a-t-elle conclu.

