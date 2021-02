Pour marquer les esprits, et sans doute retourner l'opinion publique, Frank McCourt s'est payé une lettre ouverte dans les colonnes de la Provence où il s'adresse directement aux supporters de l'OM. Le message est clair : il n'est pas question de remettre en cause son projet qui s'inscrit sur le (très) long terme.

Extraits : "Chers supporters, je m'engage et je l'affirme : l'OM n'est pas à vendre, et il ne l'a jamais été, ni hier, ni aujourd'hui. J'en suis et resterai le premier supporter et le propriétaire ; je veux conduire le club vers le succès qu'il mérite, avec la vision d'un OM champion. Et je sais que ma famille veut rester avec vous pour des générations."