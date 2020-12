Adieu tristesse. Dire au revoir à la Ligue des champions n'a pas dû déchirer le cœur des Marseillais. Trop grosse pour l'OM, la C1 a mis en lumière le retard accumulé par les Phocéens en sept ans d'absence. Il n'y aura pas de Ligue Europa non plus. Un état de fait peu réjouissant mais des raisons de croire que l'OM peut revenir dès l'an prochain dans la plus belle compétition européenne. Le choc face à Monaco est une nouvelle occasion de le prouver et de poursuivre une série paradoxale mais qui dit énormément de choses sur les possibles ambitions olympiennes.

4 matches après la C1, 4 victoires pour l'OM

Quatre fois cette saison, l'OM a joué un match de Ligue 1 trois ou quatre jours après un match de Ligue des champions. Un enchaînement parfois difficile à gérer qui peut avoir des conséquences désastreuses sur les ambitions nationales. Lorient (0-1), Strasbourg (0-1), Nantes (3-1) et Nîmes (1-3), autant de fois où les Marseillais ont parfaitement su gérer le passage de l'Europe à la France. Ce que Villas-Boas a lui-même qualifié "d'expérience difficile", refusant de s'éterniser dessus, n'a pas installé de sinistrose au sein du vestiaire marseillais. C'est à la fois surprenant et rassurant. L'OM n'était pas assez fort pour la C1 mais il avait une marge suffisante en Ligue 1 pour ne pas le payer.

Il faut reconnaître qu'aucun adversaire de Marseille sur ces quatre rencontres n'avait le pédigrée d'un Monaco fringant cette saison. A deux points derrière les Olympiens, qui comptent toujours deux matches en retard qui peuvent les emmener au sommet, les Monégasques comptent bien profiter de la fatigue inévitablement accumulée. André Villas-Boas s'est néanmoins dit "confiant au niveau physique. La fatigue morale peut s'installer, mais je ne suis pas trop inquiet".

Fatigue morale, fatigue physique, autant de facteurs qui vont logiquement s'éloigner du vocabulaire marseillais au fur et à mesure que les semaines vont avancer car le calendrier va redevenir "normal". Avec quatre matches à jouer en 12 jours d'ici au 23 décembre, l'OM va enchaîner mais ni plus, ni moins que les autres. A la seule différence que ses trois premiers mois de compétition ont forcément puisé dans les organismes. Pour résumer, passer cet écueil avec brio serait un bel indice de lendemains heureux pour Payet, Thauvin et consorts.

On commence à trop parler du titre

"Je trouve qu'on commence à trop parler du titre, on est proche du PSG mais s'ils commencent à s'éclater dans les victoires on ne pourra pas suivre. Ni nous ni Monaco, on ne joue en pensant au titre", a quand même calmé un Villas-Boas dont l'objectif avoué est de qualifier son OM pour la deuxième fois consécutive en Ligue des champions. Avec un seul match par semaine très bientôt, il aura des choix à faire et une concurrence saine à installer. Piquer Payet en C1 ne sera plus possible et se passer de Thauvin très difficile.

De septembre à décembre, AVB a tâtonné quant à son équipe-type mais il semble avoir trouvé la bonne alchimie. Balerdi pas encore au niveau, Caleta-Car et Alvaro forment la paire en défense centrale. Sur les côtés, Amavi et Sakaï n'ont pas de concurrence alors que devant Payet, Thauvin, Cuisance et Benedetto se trouvent de mieux en mieux. Il n'y a finalement guère qu'au milieu qu'un doute existe : qui pour accompagner Boubacar Kamara entre Sanson et Rongier ?

Avec une équipe-type et un effectif profond pour un calendrier déchargé, que peut viser cet OM ? Le titre, ce serait un exploit et, pour tout dire, ceci ressemble à une chimère. La C1 ? C'est finalement le minimum syndical. Position paradoxale d'un OM qui ne peut viser plus que le podium sans avoir le droit de faire moins bien. Villas-Boas, qui a semble-t-il commencé à évoquer une prolongation avec ses dirigeants, veut revenir en Ligue des champions pour prendre sa revanche, n'a pas envie de faire moins bien que la saison dernière. Mais à bien y regarder, finir une nouvelle fois deuxième, ce serait finalement mieux. L'an dernier, Monaco n'était pas dans la course, Lyon non plus et Lille s'est réveillé un peu tard.

