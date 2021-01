C'était il y a dix jours. Dans le vestiaire marseillais, après une défaite embarrassante défaite contre Nîmes (1-2), André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud tentaient de recadrer des joueurs visiblement peu concernés sportivement. La semaine dernière, RMC révélait qu'une autre réunion impliquant l'effectif et le staff, survenue le lendemain, avait débouché sur une opposition verbale entre Dimitri Payet et Florian Thauvin portant, en substance, sur les performances de l'un et de l'autre.