TRANSFERTS - Après avoir manifesté son envie de quitter le Barça, Lionel Messi attend désormais de voir quel club est disposé (financièrement) à l'accueillir. Si Manchester City semble en pole position, le PSG est également évoqué comme possible destination pour la Pulga. "Mais c'est impossible", a indiqué le club de la capitale à L'Equipe.

La planète foot ne parle plus que de ça. Depuis mardi et le tremblement de terre lié à l'annonce du possible départ de Lionel Messi, difficile de trouver un autre sujet de discussion autour du ballon rond. Et si le Barça va certainement tout tenter pour retenir son sextuple Ballon d'Or, son éventuelle prochaine destination fait fantasmer. Selon le journaliste Marcelo Bechler, qui avait révélé en premier le transfert de Neymar vers le PSG en 2017, Manchester City est en pole position. Et le PSG dans tout ça ?

Ligue 1 Le maire de Lens excédé après le report du match : "On joue la Ligue 1 Uber Eat, pas la Ligue 1 PSG" IL Y A 21 HEURES

"La planète foot à dos"

Si le club de la capitale est également évoqué dans la liste des courtisans, notamment en raison de sa puissance financière, son arrivée n'en reste pas moins difficile. "Elle est impossible", a même soufflé le PSG à L'Equipe. Mais pourquoi ? Tout d'abord pour le salaire brut annuel de Messi, estimé à 71 millions d'euros. Avec ceux déjà élevés de Neymar et Kylian Mbappé, Paris peut difficilement se permettre une telle dépense. Et ce même si la Pulga venait à se libérer gratuitement.

De plus, le fair-play financier n'est jamais bien loin. Si le PSG est certes plus tranquille à ce sujet, l'UEFA n'en restera pas moins attentive aux éventuelles dépenses parisiennes. Enfin, recruter Messi trois ans après le double transferts Neymar-Mbappé pourrait mettre toute "la planète foot à dos" au club de la capitale, comme l'a indiqué une source interne à L'Equipe. Malgré ses envies de départ, Messi devrait donc difficilement débarquer dans la Ville Lumière.

Ligue 1 Denisot, Labrune, Martel : les clubs s'accordent sur cinq noms pour la présidence de la LFP IL Y A UN JOUR