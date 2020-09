La suite a été moins joyeuse avec un statut qui a fini par s'effriter et une place dans le onze de plus en plus rare. Au moment de faire des économies, l'OL n’a pas mis longtemps à le désigner comme un partant potentiel. C’est désormais chose faite. Mais avec la manière. Et les millions qui vont avec. Après Rafael, Marçal et Tatarusanu, le club lyonnais boucle donc une semaine active dans le sens des départs avec quatre joueurs plus forcément incontournables. Et ce n’est peut-être pas fini.