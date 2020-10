Ruben Dias, Nathan Aké ou encore Ferran Torres : Manchester City a (encore) fait des folies cet été pour renforcer l'effectif de Pep Guardiola, la barre des 100 millions d'euros ayant été franchie. De quoi en faire, selon l'Observatoire du football (CIES), l'effectif le plus cher d'Europe. Au total, on parle d'une valeur totale de... 1,036 milliard d'euros. Les Citizens sont donc logiquement tout en haut du classement des effectifs les plus chers du monde.

Derrière l'équipe de Pep Guardiola, on retrouve le Paris Saint-Germain. Plutôt "raisonnable" lors du dernier mercato estival, l'effectif de Thomas Tuchel a une valeur, à ce jour, de 888 millions d'euros. Achetés pour respectivement 222 et 180 millions d'euros, Neymar et Kylian Mbappé représentent presque la moitié à eux deux. Troisième du classement : Manchester United et 844 millions d'euros de dépenses. Le Barça, en grande difficulté économique, est au pied du podium (826 millions).