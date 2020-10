Un été décidément pas comme les autres. Lyon a vécu des derniers mois à vous faire perdre la tête : une demi-finale de Ligue des champions, un début de championnat chaotique et un mercato sans direction claire. Depuis quelques années, l'OL se distinguait par sa constance : les qualifications européennes s'accompagnaient toujours de mercatos efficaces, au moins dans le sens des départs. Cet été, tout a volé en éclat.

Comme si Lyon ne maîtrisait plus rien. Comme si, soudainement, l'OL subissait le marché. Privé de Coupe d'Europe cette saison, il avait deux objectifs cette saison : vendre pour alléger sa masse salariale et rééquilibrer un effectif trop dense et mal fagoté. Vingt-quatre heures après la clôture du marché, il faut bien l'avouer : Lyon a échoué.

L'OL n'a pas réussi à vendre au meilleur prix ses plus grosses valeurs marchandes. Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar étaient tous sur le marché, aucun n'a trouvé preneur et Lyon n'a vendu que pour 48 millions d'euros cet été, son plus petit total depuis 2016. Voilà qui pose plusieurs problèmes au-delà de l'aspect purement économique :

L'effectif reste profondément déséquilibré avec un embouteillage au milieu de terrain, notamment au poste de milieu relayeur, et en attaque où l'axe est saturé et les ailes se cherchent toujours des spécialistes du poste. Karl-Toko Ekambi et Tino Kadewere avaient, par exemple, été recrutés pour anticiper les départs de Dembélé et/ou Depay. Aujourd'hui, ces quatre hommes vont devoir cohabiter avec un seul match par semaine à se mettre sous la dent.

L'éclosion de jeunes comme Rayan Cherki ou Jean Lucas est fragilisée alors que ceux qui devaient partir sont finalement restés. A moyen terme, il faudra bien leur trouver une place pour les valoriser et continuer d'alimenter un modèle qui a fait ses preuves.

Dans quel état se trouve Memphis Depay ? Le Néerlandais n'envisageait rien d'autres qu'un départ cet été. Ronald Koeman et le Barça en avaient fait leur priorité. A un an de la fin de son contrat, le très cyclique attaquant des Gones va-t-il se sentir pleinement impliqué dans le projet lyonnais ? On peut en douter. Et Lyon s'expose à un départ sans indemnité en juin prochain.

Au sortir d'une exemplaire campagne de Ligue des champions, Aouar semblait lui aussi avoir fait le tour de la question avec l'OL. Privée d'exposition européenne cette saison, sa valeur sera-t-elle la même l'an prochain ? Les Gones n'ont pas su monnayer leur excellent parcours en Ligue des champions cette année et pourrait le payer à moyen terme.

Terrier, Reine-Adelaïde, Gouiri : Les symboles

S'ils n'ont pas maîtrisé tous les paramètres d'un marché fragilisé par la crise du Covid-19, les Lyonnais n'ont jamais semblé dans le bon timing cet été. Ils ont subi les événements et vécu un marché contraint. Lyon a fini par se détacher de son ADN sur ce mercato et trois cas le symbolisent. D'abord celui d'Amine Gouiri. Attaquant formé au club, étendard du savoir-faire de l'OL dans toutes les sélections de jeunes, il a fini par aller voir ailleurs après avoir constaté que la direction sportive ne lui avait pas libéré d'espace en équipe première. Contre 7 millions d'euros, Lyon a lâché, à Nice, son meilleur attaquant sorti du centre.

Ensuite, Martin Terrier et Jeff-Reine Adelaïde. Achetés à 21 ans après avoir semé des promesses en L1 et chez les Espoirs, les deux hommes auraient dû profiter de la caisse de résonnance de l'OL pour exploser au très haut niveau avant de rejoindre une grande écurie européenne et garnir les caisses de l'OL.

Comme Tanguy Ndombélé ou Ferland Mendy avant eux. Mais au lieu d'alimenter le marché des cadors de C1, Lyon a renforcé deux concurrents directs aux places européennes (Rennes et Nice) sans dégager un centime de plus-value sur les deux hommes. Pis, Lyon a subi, là-encore, subi les évènements. Jeff-Reine Adelaïde a dicté son calendrier en réclamant son départ. Piégé par la volonté du joueur et son incapacité à dégraisser dans l'entrejeu, l'OL a dû se résoudre à se séparer de l'un de ses plus grands espoirs sur lequel il avait misé gros. Tant pis pour lui, tant mieux pour Nice.

Juninho seul maître à bord

Lyon a tout de même réussi à se débarrasser d'éléments secondaires dont la présence semblait superflue pour une simple saison de Ligue 1. Bertrand Traoré, très bien vendu à Aston Villa (18 millions d'euros), Rafael, Kenny Tete, Ciprian Tatarutsanu, Fernando Marçal, Youssouf Koné et Joachim Andersen ont quitté le navire. Par ses ventes, Juninho a soldé l'époque Florian Maurice et définitivement posé sa main sur l'effectif lyonnais.

La seule arrivée d'envergure, celle de Lucas Paqueta (20 millions d'euros), porte son empreinte. Et si l'OL n'a pas su perpétuer son savoir-faire sur le mercato, si les ventes n'ont pas été à la hauteur des espérances, si l'effectif reste mal construit, s'il a fallu s'adapter plutôt que dicter le tempo, ce marché des transferts a eu deux vertus : Lyon ne s'est pas affaibli d'un strict point de vue sportif et il a fait le tri entre les décideurs. Propulsé dans la lumière, Juninho portera désormais l'entière responsabilité de la direction sportive et de ce mercato poussif.

