Memphis Depay a beau être annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, l'international néerlandais est toujours à l'OL. Pour l'instant. "Avant de pouvoir le recruter, on doit vendre", a prévenu l'entraîneur blaugrana Ronald Koeman ces derniers jours à propos de cette possible arrivée. De quoi la remettre en cause ? Selon Sky Italia, ce n'est pas à exclure. Et l'OL pourrait être obligé de trouver une solution de dernière minute pour son capitaine, en fin de contrat en 2021.