TRANSFERTTS - "Je serai Rennais cette saison" : Eduardo Camavinga, joueur révélation de la Ligue 1 l'an dernier et très convoité à l'étranger, va rester à Rennes pour disputer la saison 2020-2021 et découvrir la Ligue des champions, a-t-il confirmé dans une interview à la chaîne Téléfoot.

Eduardo Camavinga met fin au suspense. Courtisé notamment par le Real Madrid, le milieu du Stade Rennais a annoncé qu'il ne quitterait pas le club breton cet été. "Tout simplement, je suis Rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d'être Rennais aujourd'hui. (...) Je serai Rennais cette saison", a déclaré le jeune milieu de terrain dans cet entretien, diffusé vendredi à l'occasion du lancement de la nouvelle chaîne française du groupe Mediapro.

"Cela ne me fait rien du tout"

Formé à Rennes, Eduardo Camavinga (17 ans) a fait ses débuts en Ligue 1 en 2019, à l'âge de 16 ans et 5 mois, avant de s'imposer rapidement comme un pilier de l'équipe bretonne, impressionnant de précocité mais surtout d'assurance, de vivacité et de vision du jeu. Le jeune prodige, né en Angola de parents congolais et arrivé en France avec sa famille à l'âge de 2 ans, a été naturalisé en novembre et convoqué dans la foulée en équipe de France Espoirs. Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2022, il aura l'opportunité cette saison de découvrir la C1 avec son club formateur, qualifié pour la phase de poules qui débute en octobre.

Ces derniers mois, Camavinga a fait plusieurs fois la une des journaux sportifs espagnols évoquant l'intérêt appuyé du Real Madrid, mais il a assuré auprès de Téléfoot ne pas s'en soucier. "Cela ne me fait rien du tout, c'est le football, il faut s'y préparer. Dans le football, il y a des rumeurs, il y a des choses vraies, il y a des choses fausses, il ne faut pas y prêter attention", a-t-il conclu.

