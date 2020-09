Jean-Michel Aulas fixe le cap de l'OL en cette dernière ligne droite du mercato. " Je vais rassurer les supporters. Depuis le début j'ai dit que l'on ne perdrait pas les trois joueurs annoncés tous les jours dans les journaux comme partants, Dembélé, Memphis et Aouar ", a-t-il assuré dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès , disponible dès jeudi soir sur son site internet.

" A dix jours de la fin du mercato, aucun des trois n'est parti et je n'imagine pas que cela se fasse mais nous travaillons sur des hypothèses de remplacement. Toutefois, la meilleure solution est qu'ils restent tous les trois ", a-t-il ajouté à l'image de Houssem Aouar. " Aouar peut se dire que la meilleure chose serait de rester avec nous. Financièrement, Arsenal (qui serait intéressé) est comme tout le monde ".

Par ailleurs, le patron de l'OL a fait part de " sa déception " au sujet de Jeff Reine-Adelaïde qui a confié dans les médias sa déception de ne pas assez jouer, après avoir été notamment gravement blessé à un genou et opéré en décembre. Le milieu de terrain pourrait quitter le club rhodanien pour 30 millions d'euros.

"Je n'aime pas les gens qui disent qu'ils veulent partir de l'OL. Je suis comme les supporters. Il n'est pas sûr que les choses s'arrangent", a-t-il affirmé au sujet d'un joueur acheté il y a un an pour 25 millions d'euros, soit la plus grosse acquisition de l'histoire de Lyon. Il a aussi assuré que l'Olympique lyonnais aurait "une très bonne équipe" et que les départs seraient compensés.