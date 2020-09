Le gardien italien Vito Mannone, 32 ans, laissé libre par le club anglais de Reading, a signé un contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Monaco, a annoncé vendredi soir le club de la Principauté. Ancien international U21, Mannone a effectué la plus grande partie de sa carrière en Angleterre. Recruté à 17 ans par Arsenal, il a ensuite évolué à Barnsley, Hull City, Sunderland et Reading, club qui l'avait prêté en 2019 à Minnesota United en MLS, Où il avait été désigné meilleur gardien de but de la Ligue.