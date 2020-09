L'Olympique de Marseille a beau avoir entamé sa saison, son mercato n'en est pas pour autant terminé. Après avoir enregistré l'arrivée de Yuto Nagatomo, qui sera la doublure de Jordan Amavi cette saison, un renfort en attaque est désormais attendu. "La question de l'attaquant, on en a bien parlé et nous sommes ouvert à un investissement pour le futur du club sur ce poste. Car c'est une question de logique ", a ainsi assuré le Head of Football du club olympien Pablo Longoria mercredi en conférence de presse.

Après les paroles, place maintenant aux actes. Selon les informations de La Provence, l'OM s'est bel et bien mis en quête d'un attaquant pour épauler Dario Benedetto. Les critères établis : un jeune avec un fort potentiel et possible à la revente d'ici deux ans. Concernant le budget, le quotidien parle d'un budget compris entre 5 et 6 millions d'euros. Bien évidemment, ce dernier pourrait augmenté en cas de ventes(s) d'ici les prochaines semaines, voire les prochains jours.