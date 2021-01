Entre Marseille et Kevin Strootman, cela devrait bientôt être de l'histoire ancienne. Le milieu néerlandais, dont l'OM souhaitait se séparer cet hiver, est sur le point de trouver une porte de sortie du côté de Genoa. Enrico Preziozi, le président du club italien, a confirmé samedi que le transfert était en bonne voie. " Nous somme sur le bon chemin pour conclure le transfert , a-t-il indiqué sur Radio 2 avant le match face à Bologne. Il doit juste passer la visite médicale. Je suis très satisfait, car je sais que c'est à la fois un homme et un joueur fiable. "

Marseille a aussi des raisons de se réjouir. Déjà parce que Strootman n'entrait plus dans les plans de l'entraîneur André Villas-Boas, avec une seule titularisation et 227 petites minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues cette saison. Mais surtout parce que le salaire du milieu néerlandais, estimé à 6 millions d'euros par an, plombait sérieusement les finances du club phocéen. C'était bien la motivation principale pour s'en séparer le plus rapidement possible dans l'esprit des dirigeants olympiens.