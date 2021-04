Il n'y a pas que les dossiers des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé sur le bureau de Leonardo. Même s'ils sont certainement prioritaires, celui concernant le futur de Moise Kean, auteur d'une très belle saison avec le PSG, est à classer dans celui des très importants. Prêté par Everton sans option d'achat, l'international italien devrait retourner outre-Manche en fin de saison. Et c'est à partir de ce moment précis que les choses sérieuses vont commencer.

S'il n'est pas un secret que le club parisien souhaiterait conserver Kean, les Toffees, eux, comptent bien en tirer le meilleur prix. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport parle ainsi d'une demande aux alentours de 50 millions d'euros. Mais autre mauvaise nouvelle pour Paris : la Juventus Turin est visiblement très intéressée par un retour de son ancien joueur. Le club piémontais serait même certain de pouvoir devancer le PSG pour deux raisons : la bonne relation avec Mino Raiola, l'agent du joueur, et avec Everton.

Pour parvenir à rafler la mise, la Juve pourrait proposer un échange au club anglais. Les noms de Ramsey, Rabiot et Bernardeschi sont notamment évoqués par le quotidien transalpin. Mais ces trois joueurs n'intéressent pas vraiment l'équipe de Carlo Ancelotti. Le nom de Merih Demiral semble déjà plus apprécié. "Un échange d'égal à égal, soit chaque joueur avec une valeur de 50 millions d'euros, garantirait aux deux clubs une grosse plus-value", peut-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Mon avenir au PSG ? Je ne sais pas, je profite du moment. Il y aura du travail à faire sur mon avenir. Je suis concentré sur le présent, on verra ensuite", a confié Moise Kean mardi soir à Sky Italia après PSG-Bayern (0-1, 2-3 à l'aller).

En parallèle, la Juve suivrait toujours Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'OM, et Mauro Icardi, celui du PSG. Wanda Nara, femme et agent de ce dernier, "est déjà au travail pour le ramener en Italie", écrit la Gazzetta.

