Le Paris Saint-Germain est en passe de faire sauter la banque. Alors que les tractations durent depuis maintenant plusieurs jours , voire semaines, le transfert d’Achraf Hakimi dans la capitale serait tout proche d’être bouclé, à quelques détails près. Coup de l’opération ? 70 millions d’euros bonus compris, selon, avec un salaire compris entre 7 et 8 millions d'euros par an selon laUne petite fortune. Mais le très offensif latéral droit (ou plutôt piston, voire milieu) de l’Inter Milan était l’un des plus convoités à son poste, notamment par le Chelsea de Thomas Tuchel. Les chiffres de sa dernière saison en Serie A suffisent presque à justifier son prix : 37 matches, 7 buts, 10 passes.