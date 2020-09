Qui dit dernière ligne droite du mercato dit forcément nouvelles pistes. Et le PSG, qui souhaiterait recruter un attaquant pour pallier les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, se montre plus actif que jamais à l'aube de la clôture du marché des transferts (5 octobre). Ce mercredi, AS révèle ainsi que le club de la capitale française s'est renseigné pour un certain... Diego Costa. Sous contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en juin 2021, l'attaquant de 31 ans serait en effet sur le départ.