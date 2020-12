"On parle, on a envie de parler". Leonardo a résumé, samedi dernier, la situation actuelle concernant Kylian Mbappé. Selon les informations de RMC, deux réunions se sont tenues ces derniers jours entre le club de la capitale et l'entourage du champion du monde 2018. En effet, le PSG serait davantage optimiste que par le passé en vue d'une prolongation de l'ancien Monégasque sous contrat jusqu'en juin 2022. Cependant, le natif de Bondy demande des garanties sportives au club entraîné par Thomas Tuchel.