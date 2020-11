C'est une histoire qui peine toujours à décoller. On peut même dire qu'elle est actuellement au point mort. Entre Christian Eriksen et l'Inter Milan, rien ne va depuis leur union en janvier dernier. Ou presque. L'ancien joueur de Tottenham ne semble toujours pas convaincre son entraîneur Antonio Conte, qui ne l'avait même pas fait rentrer lors du match face à l'Atalanta Bergame dimanche dernier (1-1). En Italie, on parle même déjà d'un départ pour l'international danois. Pour le récupérer, le PSG tiendrait la corde.