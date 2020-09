Camavinga, plus haut, plus fort ? "Un talent de créateur qu'on n'imagine pas"

Le mercato réserve toujours son lot de surprises. Surtout avec le PSG, qui a déjà signé des coups retentissants et inattendus sur le marché. Mais tout porte à croire que Camavinga ne bougera pas de Rennes cet été. C'est la volonté du joueur, qui a indiqué vouloir rester au sein de son club formateur cette saison, où il va pouvoir franchir un cap en disputant la Ligue des champions. Ce n'est pas non plus le meilleur timing pour Paris, qui ne devrait pas faire de folies sur cette fenêtre de transferts après avoir été impacté économiquement, comme tous les clubs, par la crise sanitaire.

En revanche, les planètes pourraient être parfaitement alignées l'été prochain. Camavinga n'aura alors plus qu'un an de contrat, et Rennes sera quasiment dans l'obligation de le vendre s'il n'a pas trouvé d'accord pour prolonger son joueur d'ici-là. Aussi, le PSG devrait logiquement disposer d'une surface financière plus importante pour investir sur le mercato. Il faudra bien ça pour attirer le milieu rennais. Convoité par les plus grands clubs, notamment le Real Madrid, le nouveau prodige du foot français vaudra son pesant d'or.