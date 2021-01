Si le profil de l’international espagnol "n’a pas éveillé l’intérêt" du head of football de l’OM, c’est aussi parce qu’il est légèrement hors marché pour les finances marseillaises. A 32 ans, Costa est notamment passé par Chelsea et l’Atlético, où son salaire a fatalement gonflé. A 8 millions d’euros l’année, il serait devenu le joueur le mieux payé du vestiaire marseillais, et de très loin (Kevin Strootman, avant son prêt imminent au Genoa, touchait 6 millions d’euros par an).