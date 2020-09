Son arrivée ne suffira pas à contrebalancer un mercato qui pourrait franchement basculer du côté des départs. Mais elle a le mérite d'offrir un peu plus de relief a un été morose pour l'OL. Le club rhodanien, dont les finances ont été particulièrement affectées par la pandémie et l'échec d'une qualification en Coupe d'Europe, a tout de même déboursé une somme rondelette - un peu plus de 20 millions d'euros - pour s'offrir Lucas Paquetá, le milieu de terrain de l'AC Milan.