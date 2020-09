Certains de ses éducateurs au Havre n'ont pas dû en revenir. Eux qui ne croyaient pas en lui, eux qui ont douté de ses qualités doivent bien constater aujourd'hui qu'ils se sont trompés. Après des années de galère, entre chômage et réserve à l'OM, Edouard Mendy est aujourd'hui le gardien de Chelsea et pourrait bien très vite s’installer comme titulaire. L'ancien Rennais s'est engagé cette semaine avec les ambitieux Blues.

Aucune expérience en Coupe d'Europe, une marge de progression a priori limitée par son âge (28 ans), un parcours cabossé, un profil loin des références du poste : son transfert s'impose comme le plus improbable du mercato. Edouard Mendy s'est affirmé comme un solide gardien de Ligue 1, il fut déterminant dans le bon parcours de Rennes l'an passé. Mais ses références ne le destinaient pas à signer chez les Blues. Alors comment le portier sénégalais a-t-il pu y atterrir pour un montant record pour un gardien de L1 (près de 30 millions d'euros) ?

Lollichon, personnage clé

Responsable de la performance des gardiens de Chelsea, un temps entraîneur des portiers des Blues et de Rennes, Christophe Lollichon est l'ancien ange-gardien de Petr Cech qui l'a fait venir à Londres. Le board des Blues s'est très vite rendu à l'évidence qu'il fallait soumettre Kepa à une concurrence plus intense en misant sur un nouveau visage dans le but. Le gardien espagnol a étalé sa fébrilité la saison passée et a démarré l'actuelle dans les mêmes conditions. Christophe Lollichon a forcément été sondé.

Il apprécie tout particulièrement le profil d'Edouard Mendy qu'il considère comme le meilleur gardien de Ligue 1. L'arrivée de l'ancien Rémois porte sa signature. Frank Lampard a souligné en conférence de presse l'influence de Petr Cech dans l'arrivée de Mendy : "Petr a été important parce que le rôle de gardien est vraiment particulier. Pendant longtemps, il a été le meilleur à ce poste alors dans la situation actuelle, son avis compte. Je me repose beaucoup sur lui au sujet des gardiens donc oui, il a été très influent dans ce transfert." Et lorsqu'on connaît les liens ténus qui unissent Cech et Lollichon…

Une taille déterminante

S'il n'y avait qu'un chiffre à retenir pour justifier ce transfert, c'est 197 centimètres. Parce qu'en Angleterre en général et pour Christophe Lollichon en particulier, la taille, ça compte. Chelsea revient à ses fondamentaux et Mendy, deuxième plus grand gardien de Ligue 1 derrière les 199 centimètres de Marcin Bulka (formé à…Chelsea et repéré par Lollichon), se situe entre Petr Cech (1,96m) et Thibault Courtois (1,99m). Les Blues aiment les géants. "Dans mes critères de sélection de gardien, je pars d'1,95m, nous confiait Christophe Lollichon dans un podcast autour des meilleurs gardiens du siècle. Ils prennent plus de place tout en étant explosifs. Aujourd'hui, je suis exigeant et je cherche un très grand avec un jeu au pied." Voilà pourquoi Chelsea préfère miser sur Mendy plutôt que sur un Anthony Lopes (1,84m), par exemple, aux références pourtant plus solides. D'autant que Mendy ne subit pas les évènements et va vite au sol. Deux caractéristiques très proches des gardiens qu'aiment les Blues.

"La première chose qu’un coach demande sur un gardien : ‘Il mesure combien ?’"

Une tradition des Blues

Au-delà de la taille, Chelsea a toujours misé ses dernières années sur des potentiels et n'a jamais mis la main sur un portier du top 20 mondial. Grands espoirs chez les jeunes, Petr Cech et Thibault Courtois ont débarqué respectivement de Rennes et Genk avec moins de 100 matches professionnels dans les jambes. Cech s'imposera tout de suite à Stamford Bridge alors que Courtois a fait ses dents en prêt à l'Atlético Madrid. Kepa a débarqué à 23 ans, sans solide référence mais de sérieuses promesses semées à Bilbao. Cech et Courtois sont devenus d'immenses gardiens à Chelsea. Les Blues espèrent que Mendy suivra le même chemin. Chelsea a repéré un nouveau potentiel à développer. Certes le Sénégalais est plus âgé lors de son arrivée que ses illustres prédécesseurs mais il ne gravite dans le monde professionnel que depuis 4 ans.

Rennes – Chelsea, chemin balisé

C'est un peu plus anecdotique mais il faut comprendre et mesurer la trace laissée par Petr Cech à Chelsea pour saisir aussi le transfert de Mendy. Comme lui, il arrive de Rennes. Comme lui, il est immense. Comme lui, il s'est installé parmi les meilleurs gardiens de L1. Comme lui, il débarque dans un nouveau Chelsea, à l'issue d'un mercato ambitieux (Drogba, Kezman, Ricardo Carvalho avaient accompagné l'arrivée de Cech) qui doit remettre les Blues dans la course au titre. Le parallèle est troublant. Sans doute trop pour n'être qu'une simple coïncidence.

Petr Cech avec Edouard Mendy à l'entrainement Crédit: Getty Images

