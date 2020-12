C'est en tout cas ce qu'il a confié à nos confrères de RMC : " Pablo Longoria (ndlr : le directeur sportif de l'OM) est allé voir mes agents à Lisbonne , a annoncé AVB . Ils ont aussi été convoqués par le club, c’est bien. Ça commence à discuter. On verra selon le projet de l’OM. Il y a une situation financière compliquée à cause du fair-play financier, de la crise sanitaire et d’une chaîne télé (ndlr : Mediapro) qui a décidé de rigoler avec tout le monde. "

Pourrait-il rester à l'OM à l'issue de son contrat ? "Oui, je n'ai jamais dit le contraire", a fait savoir celui que l'on croyait en froid avec ses dirigeants depuis le printemps dernier. Soutenu bec et ongle par son vestiaire, Villas-Boas se sait en position de force malgré la campagne européenne calamiteuse de l'OM (d'ores et déjà éliminé de la course aux 8es de finale en Ligue des champions). Quatrième de Ligue 1 à quatre points du PSG qui compte deux matches en plus, Marseille signe, sur le plan comptable, un début de saison réussi en Ligue 1 malgré un fond de jeu souvent médiocre. Mais AVB sait pertinemment qu'il porte le projet sur ses épaules et une prolongation pourrait être accueilli comme un soulagement par ses dirigeants.