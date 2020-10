"Je voudrais commencer par dire que je suis très heureux d'être ic i, a-t-il expliqué . Je suis fier d'être un joueur de Lyon et fier d'être le capitaine. Je suis un joueur fier. Parfois je pense qu'il y a des incompréhensions (...) C'est vrai qu'il y avait des intérêts, à la fin cela ne s'est pas fait. Pour tout le monde, c'était une situation habituelle. Le mercato était ouvert plus longtemps que d'habitude. Tout le monde a dû s'adapter. C'était bizarre, nouveau pour tout le monde ."

Interrogé plus tard sur son futur proche, Depay, en fin de contrat, a entretenu le doute. "Je ne peux pas prédire l'avenir. On sait qu'il y a des intérêts. Mais je suis ici pour ma quatrième saison. C'est un plaisir d'être là, j'aime le club, les gens. Mon esprit est là. Nous continuons comme ça et pour moi, si c'est jusqu'à la fin de la saison, je serai content, si c'est jusqu'en janvier, nous verrons", a annoncé le capitaine lyonnais. La parenthèse du mercato n'est donc que peut-être temporairement fermée.