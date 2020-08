Se queda. Et cette fois, il n'y a aucun doute possible. Dans un entretien accordé au magazine officiel du PSG, Neymar a d'ores et déjà mis fin à d'éventuelles futures rumeurs concernant un possible départ. "Je reste et et je veux retourner en finale (de Ligue des champions, ndlr)", a ainsi annoncé le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2022 avec le club de la capitale. L'entretien complet du "Ney" devrait sortir dans les prochaines heures.