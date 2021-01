Le "grantatakan", ce ne sera pas lui. Mais Diego Costa aurait bien pu l'être. Comme révélé ces derniers jours par La Provence, Diego Costa aurait pu débarquer à l'OM en ce mercato hivernal. André Villas-Boas, le technicien marseillais, l'a confirmé ce vendredi en conférence de presse. "Il touche 16 millions d'euros par an hors taxe. J'ai eu un message Whatsapp de quelqu'un, je ne sais pas si c'était son agent, qui me disait qu'il voulait venir. Je ne sais pas si c'était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n'est pas possible pour nous."

Pour Milik, ça négocie

Ligue 1 A Téléfoot, spleen et incertitude avant une fermeture inéluctable IL Y A 23 MINUTES

La piste Diego Costa envolée, l'OM se concentre désormais sur celle menant à Arkadiusz Milik, mis à l'écart du côté du Napoli. "Est-ce que j'ai parlé à Milik ? Non, non. On a démarré des négos avec Naples, mais ce n'est pas confirmé et je laisse ça à Pablo (Longoria). Mais non, je n'ai pas eu Milik au téléphone", a assuré "AVB". Peu avant, lui, Pablo Longoria avait également fait le point sur ce dossier.

"Est-ce que ça avance pour Milik ? On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant. Plusieurs dossiers sont ouverts, on essaye d'avancer"; expliquait le "Head of Football" de l'OM, visiblement actif sur plusieurs fronts. Selon la presse italienne, le Napoli réclame au moins 15 millions d'euros pour son attaquant polonais, en fin de contrat en juin prochain.

Ligue 1 Le match Lorient - Dijon reporté en raison de cas de Covid-19 IL Y A UNE HEURE