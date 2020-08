"Je l'aime bien, a toutefois tempéré AVB. Il m'a dit que j'étais l'unique Portugais avec qui il n'a pas eu une bonne relation. C'est dommage, mais c'est franc et direct. On cherche un attaquant et ce ne sera pas lui. Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club. Il s'est blessé et on va essayer de le maintenir en forme, parfois avec nous et parfois avec le préparateur physique."