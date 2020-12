"On traverse la plus grande crise de l'histoire du foot et on continue à me demander si on va acheter des joueurs. C'est humain mais moi je suis à la barre et je vois un monde qui s'écroule", a d'abord expliqué M. Eyraud lors d'une interview avec la radio locale."Il faudra être malins. Le mercato s'annonce difficile. On pense tous au marché anglais mais avec ce qui se passe (la crise du Covid-19, ndlr), je pense qu'il y aura un impact extrêmement difficile", a-t-il ajouté.