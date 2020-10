C'est un dossier que l'OM risque de traîner comme un boulet. En fin de contrat dans moins d'un an, Florian Thauvin n'a toujours pas prolongé. Et il serait donc libre, en théorie, de s'engager où il le souhaite en janvier prochain. Autant dire un coup dur pour le club olympien, qui aimerait certainement monétiser un éventuel départ de son international français. Présent en conférence de presse ce vendredi, "Flotov" est revenu sur cette possibilité.

"Aujourd'hui, je suis là, mais demain, si ça se trouve le club reçoit une offre et me dit de partir, a-t-il expliqué. Mais, dans ma tête, je suis là. Je ne me pose pas de questions. J'écouterai toujours ce qu'on me proposera, même si j'ai cinq années de contrat." Après une saison blanche, Thauvin assure être actuellement "concentré" sur le terrain. Et son retour en forme.