Les supporters de l'OM risquent d'avoir le sourire ce dimanche. André Villas-Boas aussi. Si l'on en croit l'édition du jour de L'Equipe , Frank McCourt pourrait en effet changer son fusil d'épaule. Alors que ce dernier avait demandé à Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, d'effectuer plusieurs groses ventes cet été pour renflouer les caisses, la donne ne serait plus la même aujourd'hui.

Conscient que la crise sanitaire bloque actuellement plusieurs gros clubs et leurs dépenses, McCourt envisagerait de patienter jusqu'au prochain mercato hivernal, voire celui estival. De plus, avec la participation en Ligue des champions, certains joueurs pourraient prendre de la valeur cette saison. Et ainsi augmenter leur prix.