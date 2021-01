Une chose est sûre, ça bosse à l'Olympique de Marseille. Le mercato hivernal a été lancé depuis une semaine seulement mais pas un jour ne se passe, ou presque, sans qu'un nom d'attaquant sorte dans la presse. Après Gaëtan Laborde, Arkadiusz Milik et Patrick Cutrone, depuis parti à Wolverhampton, c'est Jean-Philippe Mateta (Mayence) qui est évoqué du côté de Marseille par Téléfoot.

Selon la chaîne spécialisée, ce serait via un prêt avec option d'achat que Mateta pourrait rallier l'équipe d'André Villas-Boas. Mayence est d'ailleurs ouvert à cette possibilité malgré l'excellente saison de son attaquant. En 16 matches toutes compétitions confondues, le jeune Français a inscrit dix buts et délivré une passe décisive cette saison. Arrivé via l'Olympique Lyonnais à l'été 2018, Mateta a mûri en Allemagne au point d'atteindre, à 23 ans, une forme de maturité.