C'est officiel depuis ce vendredi soir : Pape Matar Sarr (18 ans) a signé pour six ans avec Tottenham mais terminera la saison au FC Metz. Arrivé sur les bords de la Moselle en septembre 2020 en provenance de l'Académie Génération Foot, partenaire du FC Metz, quelques jours après son dix-huitième anniversaire, le longiligne Sénégalais (1,84m pour 70kg) a disputé son premier match de L1 deux mois plus tard, le 29 novembre face à Brest. Il a rapidement trouvé sa place au milieu de l'équipe messine, disputant 22 rencontres (dont 18 titularisations) et inscrivant trois buts, et n'hésite jamais à tenter sa chance avec des frappes hors de la surface.

Sarr était suivi depuis longtemps par de nombreux grands clubs, avant même de signer avec les Grenats. Il pourra poursuivre sa progression à Metz, qui devrait empocher environ 20 millions d'euros selon plusieurs médias français et anglais. Quatorzième de L1 avec deux points, le FC Metz se rend dimanche à Clermont pour le compte de la quatrième journée.

