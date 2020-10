Thomas Tuchel avait (beaucoup) de choses à dire, ce vendredi. Présent en conférence de presse avant la réception d'Angers, samedi (21h), l'entraîneur allemand a notamment déploré un effectif plus faible que celui de la saison passée. Et il préfère prévenir : retrouver la finale de la Ligue des champions cette saison sera difficile. "C'est du sport, du foot, tout est possible. On sait bien que pour reproduire la même chose, on doit avoir aussi un peu de chance. Mais si on reste avec ce groupe aujourd'hui, on ne peut pas demander la même chose, non", a-t-il lâché.