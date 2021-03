Kylian Mbappé n'est pas du genre à se précipiter. Il avait attendu les dernières heures du mercato 2017 pour rejoindre Paris pesant le pour et le contre, tentant de décrypter toutes les conséquences d'un mouvement qui a redessiné le visage de la L1. Quatre ans plus tard, il n'est pas beaucoup plus pressé de prolonger son bail avec les champions de France. L'Equipe nous apprend ce mardi que si Paris veut lui proposer un contrat de quatre ou cinq ans, la bombe de Bondy attend plus de garanties de son club.

Ce n'est pas qu'une question d'argent : qui offre le meilleur projet sportif à Mbappé ?

Impossible de l'imaginer quitter Paris à la fin de son contrat. Si Mbappé ne prolonge pas, il faudra donc le vendre cet été et travailler à sa succession. Voilà Paris dans une impasse, tenaillé entre la nécessité de se projeter, de construire son effectif pour la saison prochaine et le désir ardent de tout faire pour conserver son attaquant. Voilà pourquoi, dans les colonnes de France Football, Leonardo avait insisté fin février : "On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision."

Problème, il ne semblerait pas que Mbappé soit sur la même longueur d'onde. Et L'Equipe nous précise même que le mercato pourrait démarrer sans que sa situation ne soit éclaircie. Voilà qui n'arrangerait pas les affaires d'un PSG dans le flou.

