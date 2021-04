La parenthèse internationale terminée, Kylian Mbappé s'apprête à retrouver le PSG. Et autant dire que les échéances ne manquent pas, entre un titre de champion de France à conserver, une revanche à prendre face au Bayern Munich à C1... et un avenir à trancher. Sous contrat jusqu'en 2022, l'international français semble toujours aussi indécis sur son futur. Prolonger à Paris ? Rejoindre l'étranger et probablement le Real Madrid ? Pour l'heure, rien n'est décidé.

Les critiques ? Bien sûr que ça joue

"Quand j'aurais pris ma décision, je viendrai en parler", a-t-il assuré à M6 et RTL. Avant de confier sa lassitude sur les critiques dont il fait l'objet. "Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue (...) C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale. Moi je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant en Paris".

Ces critiques pourraient-elle influer sur sa décision finale ? "Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien", explique Mbappé, qui n'a donc toujours tranché. De son côté, le PSG va donc devoir (encore) patienter. Et ses nombreux courtisans aussi...

