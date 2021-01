Morgan Sanson et l’Olympique de Marseille, c’est terminé. Quatre ans après son arrivée sur la Canebière, le milieu de terrain de 26 ans va découvrir la Premier League sous les couleurs d’Aston Villa. La chaîne Téléfoot et RMC Sport parlent d’un accord autour d’un transfert de 19 millions d’euros, bonus compris. L’ancien Montpelliérain se serait engagé jusqu’en juin 2025 et n’attendrait plus que la validation de son visa pour rejoindre Birmingham, certainement dans les prochaines 48h.