Football

Metz-Lens 98, le duel le plus improbable de l’histoire de la L1

LIGUE 1 - Samedi, Metz reçoit Lens en ouverture de la 16e journée. Il y a un peu plus de 22 ans, ces deux équipes se disputaient le titre de champion de France au stade Saint-Symphorien, au nez et à la barbe des grosses cylindrées Monaco, Marseille et le PSG. Une autre époque du football qui semble résolu aujourd'hui. (Réalisation: Sébastien Petit)

