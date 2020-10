"On a pensé à faire appel auprès de CNOSF (Comité national olympique et sportif français, ndlr), a-t-il expliqué. En comparaison avec le cas Girotto et Aouar, c'est agressif, mais c'est un peu abusé. Un match plus un avec sursis, c'est acceptable... deux plus un, c'est totalement exagéré. On dirait que Payet est dans la ligne de mire de la Ligue..." Questionné ensuite sur le cas Kostas Mitroglou, qui a réintégré l'effectif marseillais, Villas-Boas a assuré que l'attaquant grec n'était pas dans ses plans.