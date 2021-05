Comme sur le terrain, Moise Kean s'illustre aussi en dehors. L'attaquant international italien, auteur de 16 buts depuis son arrivée au PSG l'été dernier, s'est déplacé dimanche Porte de la Chapelle. L'ancien joueur de la Juventus Turin a en effet distribué de la nourriture aux migrants et aux sans-abri. "Pushing the pain away" (Repousser la douleur) a notamment écrit l'Italien sur son compte Instagram.

Justin Kluivert, Blaise Matuidi, Rafael Leao ou Mitchel Bakker ont félicité l'action de Moise Kean sur le réseau social. L'attaquant de 21 ans, qui a contracté le coronavirus cet hiver, a moins de temps de jeu depuis quelques matches. Le joueur prêté par Everton ne devrait pas débuter mardi à Manchester City pour la demi-finale retour de Ligue des champions.

