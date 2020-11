Monaco ne s'est pas relâché après sa victoire contre le PSG. Les Monégasques ont enchaîné un quatrième succès en Ligue 1 en dominant Nîmes (3-0). Sofiane Diop a lancé les Monégasques sur la bonne voie en exploitant un mauvais dégagement de la défense des Crocos (19e). La formation de Niko Kovac a enfoncé le clou en seconde période face à des Nîmois réduits à dix après l'expulsion de Lucas Deaux (69e), avec des buts de Gelson Martins, de la tête sur un centre de Ruben Aguilar (75e), et de Kevin Volland sur un service de Wissam Ben Yedder (77e). L'ASM grimpe provisoirement sur la troisième marche du podium. Nîmes est 15e.

Voilà qui s'appelle un coaching gagnant. Tout juste entrée en jeu, Petar Skuletic, au terme d'une sublime action collective (79e), a permis à Montpellier d'arracher un succès court mais mérité sur la pelouse de Lorient ce dimanche (0-1). Le MHSC, qui a dominé les débats jusqu'à l'ouverture du score mais raté un penalty par Savanier (45e), enchaîne sa quatrième victoire consécutive, la troisième à l'extérieur, et pointe au quatrième rang au classement avec le même nombre de points que Monaco. C'est beaucoup plus compliqué pour Lorient, toujours 18e et incapable de prendre le moindre point depuis trois matches.