Vivement que 2020 se termine pour Moussa Dembélé. Relégué au poste de remplaçant derrière le trio Tino Kadewere - Memphis Depay - Karl Toko-Ekambi, l'ancien joueur du Celtic Glasgow s'est cassé un avant-bras à l'entraînement ce lundi, a annoncé Rudi Garcia, à la veille de Lyon-Nantes. "On verra si cela requiert une intervention. Il semblerait que oui. Il s'est blessé dans le jeu à l'entraînement. C'est rare. On ne l'aura pas malheureusement", a souligné le technicien des Gones, en conférence de presse. Selon L'Equipe, Moussa Dembélé a été opéré mardi après-midi et risque entre six et huit semaines d'absence.