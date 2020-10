Nantes se réjouissait déjà de l'absence de Neymar au moment de défier le PSG. Les Canaris pourraient aussi profiter d'une défense inédite dans le camp parisien. Après la victoire face à Basaksehir (0-2) et avant le rendez-vous face au RB Leipzig en Ligue des champions, Thomas Tuchel a procédé à une rotation d'effectif pour ce déplacement à La Beaujoire. Marquinhos et Presnel Kimpembe, ménagés, vont ainsi démarrer sur le banc. Danilo Pereira sera associé à Abdou Diallo au sein d'un défense centrale encadrée par Colin Dagba et Mitchel Bakker.

Au milieu, Paris alignera un trio composé d'Idrissa Gueye, Ander Herrera et de Rafinha. Devant, Pablo Sarabia compense l'absence de Neymar et complètera la triplette offensive avec Kylian Mbappé et Moise Kean. Le gardien Keylor Navas portera le brassard de capitaine d'une équipe qui compte pas moins de six changements par rapport à celle qui avait débuté en Turquie. Pas de surprise à Nantes. Jean-Charles Castelletto et Mehdi Abeid formeront la charnière et Pedro Chirivella a été préféré à Abdoulaye Touré au milieu. Randal Kolo Muani débutera à la pointe de l'attaque.